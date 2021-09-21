Полина Гагарина ответила на иск бывшего мужа, требующего встреч с дочкой

Полина Гагарина ответила на иск бывшего мужа Дмитрия Исхакова, который жалуется, что ему не дают видеться с дочерью. Фотограф подал заявление в один из столичных судов, требуя установить время общения с детьми.

В браке певица родила дочь Мию, от первого замужества у неё растёт сын Андрей. Исхаков до этого писал в соцсетях, что не может видеться с дочерью. После подачи иска Гагарина написала на своей странице в соцсетях ответ бывшему супругу.

Не называя имён и фамилий, но с хештегом «читайте между строк», артистка написала всё, что думает о бывшем муже.

На премии GQ меня спросили: «Каким не должен быть мужчина?». Так вот, я считаю, что мужчина не должен быть злым, мстительным, малодушным, двуличным, скупым и лживым, — гласит сообщение бывшей жены фотографа.

Кроме того, Гагарина привела в пример своего 13-летнего сына Андрея, которого назвала невероятно мудрым и принципиальным.

У меня перед глазами настоящий пример доброго, умного, рассудительного мужчины. Сын, надеюсь, с годами ты не растеряешь этих качеств, а приумножишь их, — резюмировала певица.

Ранее бывший муж Полины Гагариной Дмитрий Исхаков пожаловался на условия, которые ему выставила певица для встреч с дочерью. Он заявил, что его не устраивает необходимость постоянно просить разрешения для этого.