Поклонники оценили фото юной Аллегровой

https://static.news.ru/photo/7509207c-95c2-11ea-afac-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anatoly Lomohov/Global Look Press

На фанатской странице певицы Ирины Аллегровой появилась архивная фотография, на которой звезде российской эстрады не более 20 лет. Поклонники пришли к единому мнению, что она уже тогда выглядела как «будущая императрица».

Узнаёте? — подписано фото в Instagram.

Чёрно-белая фотография собрала множество комментариев, в которых поклонники называли любимую певицу «эталоном женской красоты», прекрасной и необыкновенной.

Как писал NEWS.ru, певица Ирина Аллегрова отсудила 14 млн рублей за непостроенный особняк. Решение в пользу артистки принял Никулинский суд Москвы. Судья удовлетворил её претензию к Наталье Денисовой, вдове застройщика Владимира Денисова. Он должен был возвести для артистки особняк в Новой Москве. В 2014 году певица передала застройщику 10 млн рублей. Когда спустя некоторое время она обеспокоилась отсутствием работ на стройплощадке и собралась расторгнуть договор, выяснилось, что застройщик скоропостижно скончался. Суд постановил вернуть Аллегровой вложенные ею деньги, а также проценты, набежавшие за время разбирательства. Общий долг Денисовой составил около 14 млн рублей.