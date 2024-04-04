Похороны звезды «Дома 2» обернулись скандалом: кто был, что произошло

Фото: Социальные сети

Либерж Кпадону

В среду, 3 апреля, в подмосковном Королеве прошли похороны звезды «Дома-2» Либерж Кпадону, поведение гостей на церемонии прощания возмутило фанатов. Кто пришел проститься с Кпадону, что за скандал, какова причина смерти экс-участницы реалити-шоу?

Кто из звезд «Дома-2» пришел на похороны

В последний путь участницу телестройки провожали мать Надежда Евгеньевна и отец Аддах Жильбер Кпадону, приехавшие из Санкт-Петербурга. Собрались в часовне Александра Невского и друзья погибшей по проекту: Алиана Устиненко, Надежда Ермакова, Дмитрий Дмитренко, Мария Кохно, Джозеф Мунголле, Элина Камирен, Егор Холявин.

Известно, что белый гроб с телом Либерж Кпадону был закрыт, поскольку с момента смерти прошло слишком много времени — она ушла из жизни 41 день назад. Мать с отцом не смогли сдержать слез на траурной церемонии.

Родители решили кремировать дочь. Затем прах предадут земле на родине девушки — в Уфе. Там похороны пройдут в узком семейном кругу.

Фото: Социальные сети Либерж Кпадону

Что не так с поведением скорбящих

Фанаты обратили внимание на фото, которое в Instagram (деятельность в РФ запрещена) разместил друг Кпадону Дмитрий Дмитриенко. Экс-участник «Дома-2» сделал селфи в катафалке, где находился гроб с телом Либерж.

«Спасибо, хоть шампанское не открыли в кадр. Дима Дмитренко, который называет себя другом Либерж, заселфился в катафалке рядом с гробом. И поставил геотег „крематорий“... Это даже похлеще, чем пожелания мягких облачков и грустные смайлики под постами об этом событии...» — говорится в одном из комментариев под фото.

Также пользователям соцсетей не понравилось совместный снимок бывших участников реалити после церемонии. На фото скорбящие «выглядят счастливыми, улыбаются», подписчики отметили, что им «отвратительно» за этим наблюдать.

«Такое ощущение, что на фото нажмешь — и они танцевать начнут. Позорники, лучше бы вообще не ходили на похороны!» — пишут неравнодушные.

Что известно о смерти Кпадону

Ведущий «Дома-2» Андрей Черкасов сообщал, что у девушки были проблемы с алкоголем. Информацию о вредных привычках подтвердила парапсихолог Джулия Лу, которая была знакома с Кпадону лично. В беседе с KP.RU она также рассказала, что причиной смерти стала остановка сердца.

«Мне сегодня позвонила Надя Ермакова, сказала, что вскрытие показало, что у нее была остановка сердца. Это официальная причина смерти. Увы, тяжелые препараты, транквилизаторы вместе с алкоголем сделали свое дело. В 36 лет сердце просто так не останавливается», — сообщила парапсихолог.

Мать экс-участницы «Дома-2» Надежда Кпадону призналась, что узнала о гибели дочери из соцсетей. Она отметила, что не общалась с Либерж долгое время. По ее словам, в начале года начались проблемы со здоровьем у 63-летнего отца девушки. Мужчина перенес серьезную операцию в одной из клиник Петербурга. Саму Либерж также должны были прооперировать.

«К сожалению, я уже не помню точных дат, все смешалось. У нас как раз папа лежал в больнице, попал на операцию, и ей должны были делать операцию, все почти одновременно происходило. Я очень переживала. У нас такая неразбериха произошла. Папе операцию сделали, я за ним ухаживала. И я этот момент пропустила. Когда стала дочери звонить, у нее уже был отключен телефон», — пояснила женщина.

Фото: Социальные сети Либерж Кпадону

По информации Telegram-канала SHOT, специалисты рассматривали две версии смерти Кпадону. Речь идет об осложнениях после операции на легких и остановке сердца из-за алкогольной интоксикации.

«В середине февраля Либерж перенесла операцию на легких, ранее у нее была обнаружена доброкачественная опухоль. О предстоящей операции девушка сама сообщила в соцсетях 14 февраля, после чего не выходила на связь с подписчиками. Мать Либерж Кпадону Надежда считает, что у ее дочери после операции начались осложнения, которые привели к смерти. Также, по словам женщины, в ближайшее время Кпадону предстояло еще одно хирургическое вмешательство», — пишет источник.

SHOT со ссылкой на соседей звезды «Дома-2» сообщает, что после того как Либерж узнала об опухоли в легком, она морально сломилась и начала выпивать, ее часто видели покупающей крепкий алкоголь в ближайшем магазине. По данным источника, соседи слышали голос Либерж на следующий день после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле».

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