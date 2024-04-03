«Когда-то, наверное, придется и вернуться»: где сейчас Александр Семчев

Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости

Александр Семчев

Александр Семчев удостоился звания народного артиста РФ. Что известно о его личной жизни, играет ли он сейчас в кино, как ему удалось похудеть и сохранить форму?

Какие звания есть у Александра Семчева

3 апреля президент России Владимир Путин присвоил Семчеву звание народного артиста РФ. Согласно указу, опубликованному на официальном портале правовой информации, актер удостоился звания «за большие заслуги в развитии кинематографического, музыкального, театрального, хореографического и циркового искусства».

В 2003 году актер был удостоен звания заслуженного артиста РФ. В указе говорилось, что соответствующий статус Семчев получил «за заслуги в области искусства». Также артист является кавалером ордена Дружбы, который получил за большой вклад в развитие отечественной культуры, искусства, средств массовой информации и многолетнюю плодотворную деятельность.

Зрители знают Семчева по фильмам «Утиная охота», «Железнодорожный романс», «Свадьба», «День выборов», «Белая гвардия» и другим. Кроме того, актер сыграл в таких известных сериалах, как «Ученица Мессинга», «По зову сердца», «Участок», «Последний аксель», «Стрим» и других. Кроме того, актер трудился на телевидении и вел программы «Знай наших!», «Следствие ведет Колобков».

В середине марта состоялась премьера картины с участием Семчева «По зову сердца». В 2024 году с артистом должны выйти фильм «Роднина» и сериал «Горький 53».

Что Александр Семчев говорил об уехавших артистах

Актер назвал «большой глупостью» отъезд актрис Ренаты Литвиновы и Чулпан Хаматовой из России. Семчев заявил, что не понимает, что движет такими людьми, и подчеркнул, что незаменимых нет.

«По-моему, это большая глупость. Я не знаю, что движет этими людьми: недвижимость там, счета или какие-то другие вещи. Конечно, Бог им судья, уехали и уехали, но когда-то, наверное, придется и вернуться. Незаменимых нет», — высказался Семчев в интервью YouTube-каналу «Эмпатия Манучи».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Рената Литвинова

Актер признался, что ему не стыдно быть русским, поскольку он не видит для этого никаких оснований. Звезда российских фильмов рад, что его дети не демонстрируют каких-либо оппозиционных взглядов. По его мнению, им не следует «будоражить мозги» подобными идеями.

Женат ли Александр Семчев

Сердечные драмы актера на протяжении нескольких лет не сходили со страниц прессы. Впервые он стал отцом в 20 лет. Сына родила девушка Татьяна, с которой Семчев познакомился во время гастролей в Почепе. Правда, после нескольких месяцев отношений молодой человек оказался не готов к отцовству, и избраннице пришлось уехать жить к родителям.

«Ей пришлось вернуться к родителям: нам негде было жить и, по большому счету, нечего есть. Меня не заботила ситуация, что, мол, надо кормить кого-то, платить за что-то в этой жизни. Я пошел своей дорогой», — признавался артист в программе «Судьба человека».

Первой супругой Семчева стала учительница Юлия Панова. Влюбившись, актер женился на избраннице и вскоре стал отцом сына Кирилла, однако и в этот раз отношения не сложились из-за стремлений артиста строить карьеру.

Отцовский инстинкт проснулся у Семчева только с рождением третьего наследника. В 2005-м вторая супруга, художник по костюмам Людмила Воронова, подарила актеру сына Федора. Правда, и этот брак рухнул.

У Семчева есть внуки, однако он даже не видел их вживую.

«Я знаю, что у меня есть внуки. Я понимаю это головой, но не сердцем. Потому что не воспитывал, не держал на руках, да и я себя стариком не считаю. <...> Безусловно, я должен их погладить, ощутить, а так, чтобы екнуло, — нет. Извините, говорю как есть», — заявил Семчев в YouTube-шоу «Эмпатия Манучи».

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press Александр Семчев

Как похудел Александр Семчев

В 2020 году Семчев резко сбросил 100 килограммов. Артист признавался, что сел на диету и начал активно заниматься спортом из-за одышки и сахарного диабета.

Правда, из-за похудения актер начал испытывать проблемы с работой: режиссеры стали реже приглашать его на съемки. Дело в том, что многие привыкли видеть артиста в другом, более привычном амплуа.

В Сети предполагали, что Семчев прибег к уменьшению желудка хирургическим путем, однако сам артист отвергал эти домыслы. По его словам, избавиться от лишнего веса ему помогла диета.

По его словам, желающим повторить его подвиг над собой следует чередовать куриную грудку с индейкой и рыбой, есть сырые овощи и пить воду для усиления метаболизма. При этом порции следует постепенно уменьшать.

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