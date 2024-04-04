«Драма нашей жизни»: почему россияне восхищаются фильмами Данелии

Фото: Anton Kavashkin/Russian Look/Global Look Press

Пять лет назад, 4 апреля 2019 года, скончался легендарный советский и российский режиссер, народный артист СССР Георгий Данелия. Что говорят россияне о его фильмах, зачем вдова режиссера обращалась к экстрасенсу, какую роль артист сыграл в судьбе Никиты Михалкова?

Почему россияне восхищаются фильмами Данелии

Фильмы режиссера продолжают смотреть и по сей день. Одной из самых популярных картин Георгия Николаевича является трагикомедия «Афоня» 1975 года, главные роли в которой исполнили Леонид Куравлев, Евгения Симонова, Евгений Леонов и другие легендарные актеры. Многие считают работы Данелии гениальными.

«Легко снять зрелищный фильм про Джеймса Бонда, Терминатора или Трансформеров, имея миллионные бюджеты. Ты сними про сантехника, чтобы ни одной сцены не хотелось бы пропустить. Вот где гениальность!» — написал один из пользователей в комментариях под фильмом на YouTube.

В центре сюжета история о сантехнике ЖЭКа Афанасии Борщове, которого все зовут просто Афоня. Среди собутыльников и случайных подруг скудеет его душа. На его пути встречается девушка Катя. Чистая и самоотверженная любовь Кати, считающей его не совсем потерянным человеком, возвращает Афоне веру в себя, и он начинает переосмысливать жизнь, понимая, что некоторые возможности безвозвратно упущены.

Многие комментаторы утверждают, что картина кажется комедийной лишь на первый взгляд, а на самом деле является «сильнейшей драмой об одиночестве человека».

«Разве это комедия? От комедий смеяться надо, а я плачу! Это самая настоящая драма нашей жизни!» — говорится в одном из комментариев.

Что рассказала вдова режиссера

Вдова артиста Галина Данелия поделилась с NEWS.ru, что после смерти в апреле 2019 года он ни разу ей не снился. По словам Галины Ивановны, она даже узнавала у ясновидящей, с чем это может быть связано.

«Удивительно, но после смерти муж ни разу мне не приснился. Я даже у ясновидящей спрашивала: „Почему не снится?“ Она ответила: „Значит, ему там хорошо“», — сказала вдова Данелии.

Как вспоминает Галина Ивановна, незадолго до смерти супруг тяжело болел. Данелия скончался в возрасте 88 лет от острой дыхательной и сердечной недостаточности.

«Молил Бога, спрашивал: „За что ты меня так караешь? Дай мне спокойно уйти“», — добавила вдова режиссера.

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости Супруга режиссера Георгия Данелии Галина Данелия

Также женщина рассказала, что ее покойный супруг и бывший премьер-министр России Евгений Примаков дружили много лет. По ее словам, они с мужем часто бывали в гостях у политика и его семьи.

«Мы часто ездили в гости к Примаковым, Новый год встречали с ним и его семьей. Евгений Максимович тоже был шутником. „Гия, — говорил, — ты младше меня. Поэтому ты побежишь за пивом“. За пивом они не бегали, но такая присказка была. В последние годы Примаков часто заявлял Данелии: „После смерти мы там с тобой встретимся. Я тебя буду ждать под лестницей через дорожку, справа“», — отметила Галина Ивановна.

Примаков скончался в возрасте 85 лет в 2015-м, за четыре года до Данелии. По словам собеседницы, могилы ее супруга и экс-премьера на Новодевичьем кладбище находятся по диагонали друг от друга.

Какую роль Данелия сыграл в судьбе Никиты Михалкова

Вдова Георгия Николаевича также рассказала о дружеских отношениях супруга с Никитой Михалковым. Она считает, что Данелия открыл кинематографу талант актера в фильме «Я шагаю по Москве». По ее словам, после совместной работы Михалков часто обращался к Данелии за советами.

«Вот Никита Михалков с Данелией дружил, уважал его мнение. Георгий Николаевич же, по сути, его открыл, утвердив на главную роль в своем фильме „Я шагаю по Москве“. Впоследствии Никита приносил ему сценарии всех своих будущих картин. Данелия читал и комментировал, советовал. Никита Сергеевич очень мне помог с похоронами», — поделилась вдова Данелии.

Галина Ивановна также напомнила, что ее супруг дружил со многими другими звездами кинематографа. По ее словам, Данелия даже похоронен неподалеку от них на Новодевичьем кладбище в Москве.

«Хорошая компания рядом подобралась: Марк Захаров, Галя Волчек, Михаил Жванецкий, Василий Лановой... Здесь Станислав Говорухин, тут Олег Табаков. А Данелия — посередине, в центре. С Говорухиным они тоже дружили. С Табаковым почему-то не было точек соприкосновения», — сказала вдова.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Никита Михалков и Георгий Данелия

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