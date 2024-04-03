«Побежишь за пивом»: вдова Данелии раскрыла детали его дружбы с Примаковым Вдова Георгия Данелии рассказала о частых поездках с мужем в гости к Примакову

Фото: Viktor Chernov/Russian Look/Global Look Press

Евгений Примаков

Бывший премьер-министр России Евгений Примаков и режиссер фильмов «Не горюй!» и «Мимино» Георгий Данелия дружили много лет, вспомнила в разговоре с NEWS.ru вдова кинодеятеля Галина Ивановна. По ее словам, они с мужем часто бывали в гостях у политика и его семьи.

Мы часто ездили в гости к Примаковым, Новый год встречали с ним и его семьей. Евгений Максимович тоже был шутником. «Гия, — говорил, — ты младше меня. Поэтому ты побежишь за пивом». За пивом они не бегали, но такая присказка была. В последние годы Примаков часто заявлял Данелии: «После смерти мы там с тобой встретимся. Я тебя буду ждать под лестницей через дорожку, справа», — отметила вдова Данелии.

Примаков скончался в возрасте 85 лет в 2015-м, за четыре года до Данелии. По словам Галины Ивановны, могилы ее супруга и экс-премьера на Новодевичьем кладбище находятся по диагонали друг от друга. Георгий Данелия умер 4 апреля 2019 года после длительной болезни.

Ранее вдова режиссера рассказала о его отношениях с Никитой Михалковым. Она отметила, что муж дружил с коллегой из мира кино, который прославился после роли в ленте «Я шагаю по Москве». По словам Галины Ивановны, в дальнейшем Михалков даже советовался с Данелией по поводу своих картин. Когда Георгий Николаевич умер, именно Никита Сергеевич помог с похоронами, вспоминала она.