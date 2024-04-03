Вдова Данелии: муж открыл Михалкова, утвердив в фильме «Я шагаю по Москве»

Как рассказала NEWS.ru вдова режиссера Георгия Данелии Галина, у ее покойного мужа были дружеские отношения с Никитой Михалковым. Она считает, что супруг открыл кинематографу талант актера в фильме «Я шагаю по Москве». По ее словам, после совместной работы Михалков часто обращался к Данелии за советами.

Вот Никита Михалков с Данелией дружил, уважал его мнение. Георгий Николаевич же, по сути, его открыл, утвердив на главную роль в своем фильме «Я шагаю по Москве». Впоследствии Никита приносил ему сценарии всех своих будущих картин. Данелия читал и комментировал, советовал. Никита Сергеевич очень мне помог с похоронами, — поделилась вдова Данелии.

Галина Ивановна также напомнила, что ее супруг дружил со многими другими звездами кинематографа. По ее словам, Данелия даже похоронен неподалеку от них на Новодевичьем кладбище в Москве.

Хорошая компания рядом подобралась: Марк Захаров, Галя Волчек, Михаил Жванецкий, Василий Лановой... Здесь Станислав Говорухин, тут Олег Табаков. А Данелия — посередине, в центре. С Говорухиным они тоже дружили. С Табаковым почему-то не было точек соприкосновения, — сказала вдова.

Георгий Данелия скончался 4 апреля 2019 года после длительной болезни. Зимой 2023-го умер звезда его фильмов «Не горюй!» и «Мимино» Вахтанг Кикабидзе. Они дружили почти 45 лет. Когда режиссера не стало, актер заявил, что ему «словно отрезали правую руку».