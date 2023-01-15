Названа причина смерти Вахтанга Кикабидзе Продюсер Абзианидзе: Кикабидзе скончался из-за проблем со здоровьем

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Вахтанг Кикабидзе

Продюсер Рати Абзианидзе сообщил, что грузинский советский артист Вахтанг Кикабидзе скончался из-за проблем со здоровьем, на котором сказалась продолжительная болезнь, передает РИА Новости. По его словам, артист последние несколько недель провел в тбилисской клинике, где врачи боролись за его жизнь, но оказались бессильны.

Всем известно, что уже много лет у него были проблемы со здоровьем, это оказало влияние. Хочу поблагодарить клинику, <...> в которой он находился несколько недель. Благодарю врачей и персонал, которые сделали все что могли, но, к сожалению, мы оказались бессильны. Это большая потеря для всех, — сказал Абзианидзе.

Кикабидзе скончался в возрасте 84 лет 15 января. По данным грузинских телекомпаний, гражданская панихида пройдет в четверг.

В 1978-м Кикабидзе стал лауреатом Государственной премии СССР. Через пару лет ему было присвоено звание народного артиста Грузии. Он стал известен, благодаря киноперсонажам из фильмов «Не горюй!», «Мимино», «Мелодия Верийского квартала» и других. С 1986 по 1990 год Кикабидзе возглавлял Государственный эстрадный оркестр Грузии «Рэро», а в последующее время стал реже появляться в кино, сосредоточившись в большей степени на концертной деятельности.