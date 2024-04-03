Вдова Георгия Данелии: после смерти муж ни разу мне не приснился

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Супруга режиссера Георгия Данелии Галина Данелия

Как рассказала NEWS.ru вдова режиссера «Мимино» Георгия Данелии, после смерти в апреле 2019 года он ни разу ей не снился. По словам Галины Ивановны, она даже узнавала у ясновидящей, с чем это может быть связано.

Удивительно, но после смерти муж ни разу мне не приснился. Я даже у ясновидящей спрашивала: «Почему не снится?» Она ответила: «Значит, ему там хорошо», — сказала вдова Данелии.

Как вспоминает Галина Ивановна, незадолго до смерти супруг тяжело болел. Данелия скончался в возрасте 88 лет от острой дыхательной и сердечной недостаточности.

Молил Бога, спрашивал: «За что ты меня так караешь? Дай мне спокойно уйти», — добавила вдова режиссера.

Ранее Галина Ивановна высказалась о дружбе Данелии с бывшим премьер-министром России Евгением Примаковым. При жизни режиссер и политик часто проводили вместе праздники. По словам вдовы, даже после смерти их могилы расположены по диагонали друг от друга на Новодевичьем кладбище.

Рядом с Данелией также похоронены режиссер Марк Захаров, экс-худрук театра «Современник» Галина Волчек, сатирик Михаил Жванецкий, актеры Василий Лановой, Станислав Говорухин, Олег Табаков и многие другие знаменитости из мира кино, напомнила Галина Ивановна.