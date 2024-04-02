Asti вернется на сцену. Куда пропадала певица после «голой» вечеринки

Фото: Сергей Петров/NEWS.RU

Певица Анна Asti (настоящее имя — Анна Дзюба) объявила о возвращении к концертной деятельности после участия в скандальной «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой. Куда пропадала и с какими проблемами столкнулась артистка после мероприятия?

Что сказала певица о возвращении на сцену

Asti сообщила фанатам, что поедет в тур по России. Она добавила, что ее команда обеспечит все меры безопасности, а на площадках будет обеспечен порядок сотрудниками Росгвардии, ОМОНа и полиции.

«Друзья, получаю от вас многочисленные вопросы по поводу тура и концертов. Решила ответить вам здесь: мы едем в тур, все концерты состоятся! Я очень жду встречи с вами, чтобы весело провести время, спеть любимые песни и зарядиться энергией друг от друга!» — написала артистка.

В начале марта Telegram-канал Mash сообщил, что Дзюба вернулась в Россию и начала подготовку к возобновлению частных выступлений. Он также опубликовал райдер знаменитости, в который входят перелет бизнес-классом в первом ряду и ВИП-проход, пятизвездочная гостиница с номером люкс с увлажнителем и очистителем воздуха.

«Перелет — только бизнес-класс, первый ряд и ВИП-проход. Гостиница пятизвездочная — Radisson, Marriott, Hilton или наподобие этих. Номер люкс с видом на тишину и не менее 80 квадратов. Вдобавок увлажнитель и очиститель воздуха, кофемашина и меню подушек. <...> Все перемещения только Mercedes — Maybach или V-класс. Заранее фото салона, тонировка, опрятный и внимательный водитель, тишина и музыка только тогда, когда Анна сама попросит», — пишет канал.

Куда пропала Asti после вечеринки в «Мутаборе»

В феврале Mash писал, что проблемы с музыкальной деятельностью у певицы начались после участия в «голой» вечеринке. По его данным, тогда она лишилась 13 млн рублей из-за отмены новогоднего корпоратива и улетела из России вместе с мужем.

В январе стало известно, что Asti вместе с супругом, бизнесменом Станиславом Юркиным, на время покинула Россию. Позднее артистка рассказала, что вернется на сцену через месяц-полтора.

Свое отсутствие певица объяснила тем, что она восстанавливается после операции на ногах. По словам певицы, хирургическое вмешательство было запланировано год назад.

«Знаю, что все очень за меня волнуются. Благодарю каждого, кто переживает. Это бесценно! Не теряйте меня. Я в отпуске и восстанавливаюсь после операции на двух ногах. Это было запланировано еще год назад. Ходить пока сложно, через месяц-полтора буду в строю», — пояснила артистка.

Фото: Сергей Петров/NEWS.RU

С какими проблемами столкнулась артистка

После посещения 20 декабря резонансного мероприятия в московском клубе «Мутабор» управление по вопросам миграции МВД начало проверку обоснованности выдачи Asti гражданства России в 2023 году. Об этом сообщал Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ», само ведомство официальных комментариев не давало.

Известно, что в 2020 году певица вышла замуж за российского бизнесмена Станислава Юркина. Тогда она получила вид на жительство в РФ. До 2023 года у певицы в России действовал ИП, оформленный на украинский паспорт. В феврале Asti ликвидировала его и зарегистрировала новое с российским гражданством.

При этом до сих пор остается неизвестным, отказалась ли артистка от гражданства Украины.

Адвокат Андрей Алешкин рассказал NEWS.ru, что артистку могут лишить гражданства России в том случае, если на нее будет заведено уголовное или административное дело. По его словам, такой исход маловероятен, так как нет данных о совершенных певицей правонарушениях.

«Новеллы, которые сейчас используют для лишения гражданства, — это административная либо уголовная ответственность. То есть, если человека признают виновным, в качестве дополнительного наказания его лишают российского гражданства. Такие случаи уже были в практике. При этом стоит упомянуть, что закон позволяет лишить человека лишь приобретенного гражданства. Если певица не совершала никаких противоправных действий и против нее не возбуждено дело, весьма маловероятно, что ее лишат гражданства», — рассказал Алешкин.

Также в начале февраля издание «Страсти» со ссылкой на открытые источники писало, что музыкальный лейбл «Феникс Мьюзик», принадлежащий Анне, задолжал российским налоговикам 7,5 млн рублей. Уточнялось, что самой большой частью долга был невыплаченный налог на прибыль в размере около 4 млн рублей.

Позднее лейбл опроверг данную информацию. В пресс-релизе организации говорится, что долг в размере 7,6 млн рублей был выплачен компанией 10 ноября 2023 года.

«Последние несколько часов мы наблюдаем информационный вброс якобы о наличии у нашего юрлица налоговой задолженности. В связи с чем хотели бы дать официальный комментарий. На дату 5 февраля 2024 года у компании ООО „Феникс Мьюзик“ нет задолженности по уплате налогов», — говорится в сообщении.

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