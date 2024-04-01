«Голос слышали после «Крокуса»: как умерла звезда «Дома-2» Либерж Кпадону

Фото: Социальные сети

Либерж Кпадону

СМИ сообщают о смерти экс-участницы телешоу «Дом-2» Либерж Кпадону. Что с ней случилось, какая причина смерти, как отреагировали ее друзья?

Где умерла Либерж

В конце марта СМИ сообщили, что бывшая участница телепроекта «Дом-2» Либерж Кпадону скончалась 41 день назад. По неподтвержденным данным, тело знаменитости все это время разлагалось в съемной квартире в Бурковском проезде в подмосковном Королеве, пока соседи не вызвали полицию из-за запаха.

«Какой ужас. 36-летняя экс-участница „Дома-2“ (2011–2015 годы) Либерж Кпадону умерла и 41 день разлагалась в своей квартире, пока соседи не вызвали полицию из-за жуткого запаха», — пишет Telegram-канал «НеМалахов».

По данным источника, последний раз Либерж вышла на связь с подписчиками 14 февраля, сообщив, что срочно едет в больницу. После этого девушку никто не видел, добавляет ресурс.

От чего умерла Либерж, когда

По информации Telegram-канала SHOT, сейчас специалисты рассматривают две версии смерти Кпадону. Речь идет об осложнениях после операции на легких и остановке сердца из-за алкогольной интоксикации.

Фото: Социальные сети Либерж Кпадону

«В середине февраля Либерж перенесла операцию на легких, ранее у нее была обнаружена доброкачественная опухоль. О предстоящей операции девушка сама сообщила в соцсетях 14 февраля, после чего не выходила на связь с подписчиками. Мать Либерж Кпадону Надежда считает, что у ее дочери после операции начались осложнения, которые привели к смерти. Также, по словам женщины, в ближайшее время Кпадону предстояло еще одно хирургическое вмешательство», — пишет источник.

После того как Либерж узнала об опухоли в легком, она морально сломилась и начала выпивать, ее часто видели покупающей крепкий алкоголь в ближайшем магазине, сообщает SHOT со ссылкой на соседей звезды «Дома-2». По данным источника, соседи слышали голос Либерж на следующий день после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле».

«Последний раз ее голос через стену соседи слышали на следующий день после трагедии в „Крокусе“», — передает слова соседей Telegram-канал.

Кроме того, соседка Либерж заявляет, что видела девушку живой 21 марта. Эти слова опровергают версию, что труп Кпадону 41 день пролежал в квартире.

«Я сама лично видела ее 21 марта в нашем ЖК! Сама лично! Это ключевое. В период между 11:00 и 12:30. Вот сколько раз ее видела, она всегда в телефоне. А 21 марта, что меня и удивило, — это маска на лице и отсутствие телефона в руке», — поделилась с журналистами женщина.

Точная причина смерти Либерж на настоящий момент неизвестна, ее предстоит установить экспертам. Также нет точной и подтвержденной информации о том, когда именно умерла девушка.

Фото: Социальные сети Либерж Кпадону

Реакция на смерть Либерж

Первой о возможной смерти Либерж заявила экс-участница «Дома-2» Анна Якунина. Она отмечала, что с Кпадону невозможно связаться, как и с ее родителями.

«Сама Либа была недоступна месяц и более. Пишут ее соседи, что сегодня ее вынесли из квартиры. Она там лежала долго, писали в домашнем чате. Спрашиваете, достоверно ли это? Ну раз соседи видели и человек пропал... Думаю, не совпадение», — писала она.

Смерть Либерж подтвердила другая бывшая участница телепроекта Алиана Устиненко. Она подчеркнула, что родители Кпадону не знают о кончине дочери.

«41 день назад. Малышка, покойся с миром. Ничего не могу говорить, просто нет никаких слов. Сейчас главное — дозвониться, достучаться до родителей. Они не в курсе и ничего еще не знают. Большая просьба не негативить на любую тему, а просто принять и вспоминать хорошее», — признала Устиненко.

Одна из самых знаменитых участниц «Дома-2» Солнце (настоящее имя — Ольга Николаева) также отреагировала на печальное известие. По ее словам, никто не хотел верить в смерть Либерж.

Фото: Социальные сети Либерж Кпадону

«С самого утра в нашем чатике обсуждали тему, куда пропала Либерж... Что ребята, которые с ней близко дружили, не могут дозвониться... Потом появилась информация от одной участницы... Никто не хотел в это верить... Информация была неподтвержденная, а потом подтвердилась...» — написала Ольга.

Бывшая участница телепроекта Надежда Ермакова призналась, что не верит в смерть Кпадону.

«Я не верю до сих пор в это... 36 лет... Покойся с миром», — заявила она.

Еще одна экс-участница «Дома-2» Мария Кохно рассказала, что ей приснился сон с участием Либерж. Также она подчеркнула, что Кпадону не отвечала ей на сообщения после того, как сообщила о визите в больницу (14 февраля).

«Я просто не могла... Вы понимаете, мне сегодня ночью приснился сон, что я родила дочь. И ко мне приходит Либерж. Это было в три-четыре часа утра. Утром встаю и маме рассказываю про этот сон. И она сидит такая красивая. Я говорю: „Либерж, почему ты мне не отвечала на сообщение?“ Она говорит: „У меня все хорошо“. Вы представляете, и я утром об этом узнаю», — рассказала она.

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