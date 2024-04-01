Мать экс-участницы «Дома-2» Либерж Кпадону рассказала о смерти дочери. Надежда Кпадону призналась, что узнала о ее гибели из соцсетей. Она отметила, что не общалась с Либерж с начала февраля. Именно в это время начались проблемы со здоровьем у 63-летнего отца девушки Аддаха Жильбера Кпадону. Мужчина перенес серьезную операцию в одной из клиник Петербурга.

К сожалению, я уже не помню точных дат, всё смешалось. У нас как раз папа лежал в больнице, попал на операцию, и ей должны были делать операцию, всё почти одновременно происходило. Я очень переживала. У нас такая неразбериха произошла. Папе операцию сделали, я за ним ухаживала. И я этот момент пропустила. Когда стала дочери звонить, у нее уже был отключен телефон, — пояснила женщина.