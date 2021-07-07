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Шоу-бизнес

Погасшие звёзды: кого не пощадил COVID в третью волну пандемии

11:42, 07 июля 2021
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
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Число умерших от коронавируса в России продолжает расти. COVID-19 не щадит никого, и среди его жертв немало известных людей. Это и заслуженные, любимые разными поколениями деятели российской культуры, которые оставили след в истории, и молодые таланты, которым ещё предстояло обрести всеобщую любовь. Кто из российских звёзд ушёл из жизни в третью волну пандемии — в галерее NEWS.ru.

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