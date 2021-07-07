Погасшие звёзды: кого не пощадил COVID в третью волну пандемии

Число умерших от коронавируса в России продолжает расти. COVID-19 не щадит никого, и среди его жертв немало известных людей. Это и заслуженные, любимые разными поколениями деятели российской культуры, которые оставили след в истории, и молодые таланты, которым ещё предстояло обрести всеобщую любовь. Кто из российских звёзд ушёл из жизни в третью волну пандемии — в галерее NEWS.ru.
Наталья Попова
Кадр из фильма 12 месяцев
Владимир Качан
Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Артём Анчуков
kino-teatr.ru
Георгий Мамиконов
Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Вадим Шатров
moroshkapro.ru
Наталья Смирнова
kino-teatr.ru
Владимир Меньшов
Anatoly Lomokhov/Global Look Press