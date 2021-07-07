Погасшие звёзды: кого не пощадил COVID в третью волну пандемии

В пятницу, 4 июня, в московском Дворце спорта «Мегаспорт» прошло одно из самых ярких мероприятий года — премия «МУЗ-ТВ 20/21. Начало Света». Ведущими церемонии были Александр Ревва, Ксения Собчак, Анастасия Ивлеева и Дмитрий Нагиев.

По красной ковровой дорожке дефилировали отечественные звёзды шоу-бизнеса. Одни устраивали на публике скандальные перформансы, другие эпатировали зрителей вызывающими нарядами. Так, светская львица Ольга Бузова приехала на церемонию в клетке в...