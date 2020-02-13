https://static.news.ru/photo/973a03a0-4ea0-11ea-91da-fa163e074e61_660.jpg Фото: @volkonskaya.reshetova/instagram.com/Global Look Press

Спутница рэпера Тимати (Тимура Юнусова) впервые опубликовала фотографию их четырёхмесячного сына Ратмира, на которой можно увидеть лицо ребёнка. Анастасия Решетова уверена, что мальчик больше похож на отца.

До недавнего времени пара скрывала лицо наследника. На снимках они прятали его за стикерами и эмодзи, пишет Teleprogramma.pro.

Решетова предложила своим подписчикам в Instagram оценить, на кого больше похож сын. Большинство поклонников согласилось, что Ратмир пошёл в отца.

Как писал NEWS.ru, сын Решетовой и Юнусова родился 16 октября 2019 года. Считается, что рэпер назвал ребёнка в честь своего погибшего друга и коллеги по группе «Банда».