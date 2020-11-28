Подписчики затравили Борщёву за желание получать 500 тысяч в месяц

https://static.news.ru/photo/1b5632fe-3252-11eb-b5f4-fa163e074e61_660.jpg Елена Борщёва Фото: lenaborshcheva/instagram.com

Актриса Елена Борщёва стала очередной звездой, которая из-за неосторожных высказываний о падении доходов навлекла на себя шквал критики со стороны народа. Поводом для травли стало интервью, в котором бывшая участница Comedy Woman сообщила, что скоро ей придётся распотрошить «подушку безопасности».

Борщёва призналась, что у неё, как и у многих звёзд, значительно упали доходы. При этом на решения властей об ограничениях она не жаловалась, как и не просила помощи от государства, что сделали многие её коллеги. По словам Елены, она старается больше работать в онлайн-формате и имеет поддержку мужа, который не купается в золоте, но приносит домой деньги.

Фатальным стало её высказывание о конкретной сумме, необходимой для жизни, — 500 тысяч в месяц.

Сколько и куда скинуть на хлебушек? Я на 9 тысяч живу и не жалуюсь, — возмутились фолловеры.

Озлобленные россияне, которые и до пандемии не видели таких доходов, после этого обрушились на кавээнщицу и пожелали ей «пойти поработать в шахту, где настоящий труд и люди зарабатывают по 50 тысяч». При этом подписчики отметили, что «общество проживёт без звёзд, а звёзды без общества — нет». Борщёву назвали «слабым звеном», от которого поможет избавиться кризис, и предложили ей высказаться на всю страну, призвав власть помочь простым людям.

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