Певица Анна Плетнёва «не могла остановить слёзы», узнав о ДТП с мужем

Певица и солистка группы «Винтаж» Анна Плетнёва, узнав о том, что её муж — бизнесмен Кирилл Сыров — попал в ДТП, «не могла остановить слёзы», однако нашла в себе силы отработать двухчасовой концерт и выйти на сцену после известия о произошедшем, рассказали NEWS.ru представители исполнительницы. Они подчеркнули, что об аварии звезда узнала за полчаса до начала шоу.

Только за полчаса до выхода она узнала, что с ним (с мужем Кириллом Сыровым. — NEWS.ru) всё в порядке, он жив. Но каждый раз, спускаясь переодеться со сцены под аплодисменты, маска плохой сильной девочки падала, обнажая настоящее — она не могла остановить слёзы, — добавили в пресс-службе артистки.

Плетнёва подчеркнула, что собрала «всю волю в кулак» и решила появиться перед зрителями, тем более что у неё «есть определённые обязательства перед организаторами», командой и слушателями, пришедшими на концерт, посвящённый 15-летию группы «Винтаж».

Отработав концерт при полном солд-ауте, я сразу же уехала к мужу. Сейчас он в реанимации, — добавила певица.

Муж Аны Плетневой Кирилл Сыров попал в реанимацию после аварии на мотоцикле, сообщила пресс-служба певицы. Артистка узнала об этом перед сольным концертом Instinct. Сыров — бизнесмен, совладелец фирмы «Вaлента», одной из самых крупных фармакологических компаний в Роcсии. Пара узаконила отношения в 2005 году, в браке у них родились двое детей — дочь Мария и сын Кирилл.

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