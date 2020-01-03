Британский певец Род Стюарт попал в полицию после драки на детской вечеринке. Инцидент произошёл на курорте «Брейкерс» в Палм-Бич во Флориде.
Артист вместе со своим 39-летним сыном захотел пройти на частный праздник, который проходил в детской зоне курорта. Стюарта и его сына в списке приглашённых не было. Охрана вежливо попросила его отойти и не создавать проблем,
74-летний музыкант решил не отступать и ударил охранника в грудь. При этом его сын толкнул другого сотрудника. Стюарт успокоился только после того, как получил удар в нос.
Певец уже принёс извинения за случившееся, однако охранник всё равно намерен выдвинуть против него обвинения.
Ранее певца Рому Жукова заподозрили в опьянении и не пустили на самолёт. Как писал NEWS.ru, артиста продержали в аэропорту более трёх часов, в результате чего был сорван его гастрольный график.
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