https://static.news.ru/photo/479685b2-2eed-11ea-be9c-fa163e074e61_660.jpg Род Стюарт Фото: Karin TÃRnblom/Tt/Global Look Press

Британский певец Род Стюарт попал в полицию после драки на детской вечеринке. Инцидент произошёл на курорте «Брейкерс» в Палм-Бич во Флориде.

Артист вместе со своим 39-летним сыном захотел пройти на частный праздник, который проходил в детской зоне курорта. Стюарта и его сына в списке приглашённых не было. Охрана вежливо попросила его отойти и не создавать проблем, сообщает The Mirror.

74-летний музыкант решил не отступать и ударил охранника в грудь. При этом его сын толкнул другого сотрудника. Стюарт успокоился только после того, как получил удар в нос.

Певец уже принёс извинения за случившееся, однако охранник всё равно намерен выдвинуть против него обвинения.

Ранее певца Рому Жукова заподозрили в опьянении и не пустили на самолёт. Как писал NEWS.ru, артиста продержали в аэропорту более трёх часов, в результате чего был сорван его гастрольный график.