Петросян показал, как выглядел 60 лет назад

https://static.news.ru/photo/5ac161c0-916b-11eb-84e9-96000091f725_660.jpg Евгений Петросян Фото: petrosyanevgeny/instagram.com

Шоумен Евгений Петросян опубликовал в Instagram архивное фото со спектакля и предложил угадать, сколько ему лет на этом снимке. Подписчики поразились, каким худеньким он был в юности.

Угадайте, сколько мне здесь лет? Это я в роли инспектора полиции из спектакля «Доброго пути, Долорес», — загадал загадку своим поклонникам Петросян.

На снимке запечатлён молодой человек с густыми чёрными бровями, усами и богатой шевелюрой. Комментаторы давали 75-летнему артисту эстрады от 15 до 40 лет, но к единому мнению так и не пришли. «Молоденький совсем, но сейчас вы выглядите намного привлекательней», «Сейчас вы намного интереснее! И моложе!», «Исхудал-то как...», отметили некоторые фанаты. В итоге выяснилось, что юмористу на фото всего 15 лет.

Как писал NEWS.ru, сыну Петросяна и его супруги Татьяны Брухуновой исполнился год. Ваган родился в начале весны 2020-го, но звёздная пара долгое время предпочитала не раскрывать подробности его появления на свет. Даже о дате рождения малыша среди поклонников шли жаркие споры. О самом факте существования ребёнка фанаты и злопыхатели узнали не сразу, хотя многие и догадывались о пополнении в семье. И вот теперь Брухунова сообщила уже официально: сын родился 13 марта.