Первый канал назвал тему следующего выпуска «Ледникового периода»

Фигуристка Евгения Медведева и блогер Даня Милохин во время съёмки проекта «Ледниковый период — 2021»

Новый, девятый выпуск телешоу «Ледниковый период» на Первом канале посвящён отечественным хитам. Выступления оценивали Екатерина Шпица, Александр Жулин, Максим Траньков, Татьяна Навка и Татьяна Тарасова, сообщает пресс-служба Первого канала.

Даня Милохин и Евгения Медведева исполнили номер под песню «Башня», которую Милохин записал с Ильёй Лагутенко полмесяца назад. Пара выступила в образах Человека-Паука и Мэри Джейн. Оксана Домнина и Кирилл Зайцев выбрали «Полковнику никто не пишет» и почти весь номер катались, не касаясь друг друга. Екатерина Боброва и Макар Запорожский выступили под шлягер «Как молоды мы были».

Евгения Медведева и блогер Даня Милохин danya_milokhin/instagram.com

Прокат Татьяны Волосожар и Фёдора Федотова оценила Татьяна Тарасова.

У меня всё время стоял комок. Спасибо вам за эти переживания! Такой номер украсит любое показательное выступление чемпионата мира или Олимпийских игр, — сказала она.

Яна Хохлова и Гела Месхи подошли к теме с юмором и выбрали «Шумел камыш» в дерзком исполнении «Хоронько-оркестра».

Ранее сообщалось, что во время проката Евгения Медведева и Даня Милохин поцеловались, повторив знаменитую сцену из фильма «Человек-Паук» 2002 года. В концовке выступления тиктокер завис на верёвке вверх ногами, а двукратная чемпионка мира поцеловала его в губы.