Пелагея получила приличные алименты после развода с Телегиным

https://static.news.ru/photo/6b197bf8-3a21-11eb-af8c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

34-летняя певица Пелагея развелась с российским хоккеистом ЦСКА Иваном Телегиным. Девушка ждала решения суда почти год.

Адвокат Пелагеи Филипп Рябченко рассказал, что суд наконец-то принял решение относительно алиментов. Хоккеист не выплачивал их почти полтора года с того момента, как ушёл из семьи. Теперь по решению суда он будет отдавать 25% от доходов.

Этот развод так затянулся, что сейчас Пелагея испытывает облегчение. Алименты сейчас очень приличные, — цитирует юриста KP.RU.

Он пояснил, что карьера у спортсменов обычно быстро завершается, после чего они начинают выплачивать маленькие суммы, поэтому Пелагея приняла решение не тратить полученные алименты, а положить их в банк.

Алименты от папы будут складываться на специальный счёт, которым Таисия, и только она, сможет воспользоваться при достижении совершеннолетия, — пояснил Рябченко.

Ещё должно пройти несколько заседаний суда, где решится вопрос с разделом имущества. Юрист подчеркнул что певица ни на что не претендует и надеется на справедливый суд.

Полина Ханова (Пелагея) и Иван Телегин связали себя узами брака в 2016 году. 21 января 2017 года у пары родилась дочь Таисия. 26 декабря певица объявила о подготовке к разводу. Для певицы брак с хоккеистом являлся вторым. В 2010 году она вышла замуж за режиссёра шоу Comedy Woman Дмитрия Ефимовича. Их союз просуществовал до 2012 года.

Как писал NEWS.ru, ранее Пелагея получила звание заслуженной артистки РФ. 17 сентября глава российского Минкульта Ольга Любимова вручила известным деятелям культуры и артистам государственные награды.