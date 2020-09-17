Пелагея получила звание заслуженной артистки РФ

https://static.news.ru/photo/41bcacdc-f8e8-11ea-8049-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Певица Пелагея, актёр Пётр Красилов и актриса Ирина Шевчук получили звания заслуженных артистов Российской Федерации.

17 сентября глава российского Минкульта Ольга Любимова вручила известным деятелям культуры и артистам государственные награды. Звания народных артистов также получили актёры нескольких театров, передаёт ТАСС.

Музыкант Владимир Пресняков-старший получил почётную грамоту президента РФ Владимира Путина. Кроме того, министром культуры были присуждены почётные звания «Заслуженный работник культуры РФ» и «Заслуженный художник РФ», а также вручены ордена Дружбы и Александра Невского. В поздравительной речи Любимова заявила, что 2020 год стал не простым из-за пандемии COVID-19. Глава Минкульта также выразила надежду на то, что скоро принятые властями меры по противодействию коронавирусу позволят преодолеть все трудности.

Безусловно, этому будет способствовать усердная работа и поистине подвижнический труд наших уважаемых деятелей культуры, уникальных творческих и педагогических коллективов, — сказала она.

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