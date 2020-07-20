Пелагея наняла охрану накануне суда о разводе с Телегиным

https://static.news.ru/photo/22d18162-ca67-11ea-a8d9-fa163e074e61_660.jpg Пелагея Фото: pelageya_insta/instagram.com

Певица Пелагея наняла охрану накануне очередного заседания суда по бракоразводному процессу с хоккеистом Иваном Телегиным. Об этом рассказала близкая подруга исполнительницы Александра Соколова.

Ей ещё и анонимные угрозы стали поступать. Поэтому пришлось нанять охрану на какое-то время, — поделилась она в разговоре со StarHit.

Александра также добавила, что сам Телегин подхватил коронавирус:

А вы не знаете? Так у него коронавирус подтвердился. Сообщил об этом Поле несколько дней назад. Я думала, это уже известно.

Именно из-за боязни заболеть COVID-19, рассказывает девушка, Пелагея последнее время пресекала личные встречи Телегина с их общим ребёнком — трёхлетней дочкой Тасей.

Она предложила ему пообщаться по видеосвязи. Мы в это время жили все вместе с маленькими детьми на самоизоляции за городом, у Полиной мамы. Как можно было с ним встречаться? Он не соблюдал режим самоизоляции, судя по информации из его аккаунта в Instagram, — вспоминает Александра.

По словам подруги Пелагеи, в целом же она, наоборот, поддерживает и поощряет встречи Ивана с ребёнком, только вот он сам к такому общению не стремится.

Она даже сама просила его иногда — «приезжай, хоть немного погуляй с Тасей», ведь он живет в 5 минутах езды от них. Поля не то что не запрещает — она росла в неполной семье, и хочет, чтобы у Таси был отец и они общались. Но за год, как ребята разошлись, он захотел увидеться с дочкой несколько раз. Приедет на 15 минут, сфотографируется, отчитается в Instagram, — говорит Александра.

По её словам, последний раз дочку Иван видел на её дне рождения, который «полностью устроила и оплатила Поля». Денежные претензии стали одним из основных камней преткновения в разводе пары. Именно Пелагея подала в суд на алименты на содержание ребёнка. В ответ от Телегина она получила иск на раздел совместно нажитого имущества. При этом свою квартиру он уже успел продать.

Слова подруги певицы о неучастии отца в жизни ребёнка (ни личном, ни материальном) подтверждает и адвокат Пелагеи Филипп Рябченко. Он считает, что Иван Телегин не подавал на развод из-за нежелания выплачивать алименты. Он отметил, что Пелагея не планировала поднимать вопрос о разделе имущества, а адвокат Ивана Телегина заявил, что «это обязательная процедура в случае развода». Филипп Рябченко пояснил, что заявление адвоката хоккеиста не основано на законе.

Как писал NEWS.ru ранее, юрист пояснил, что по закону дочери Пелагеи и Ивана Телегина Таисии положена 1/4 от доходов отца. По его словам, спортсмен неплохо зарабатывает, в цифрах получается чуть больше 800 тысяч рублей в месяц. Очередное заседание по бракоразводному процессу Пелагеи и Ивана Телегина состоится сегодня в Никулинском суде столицы.

Пара поженилась в 2016 году. В конце 2019 года они объявили о разводе.