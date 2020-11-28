Пародист Песков переехал из сталинской высотки в квартиру в Подмосковье

https://static.news.ru/photo/19250098-3214-11eb-b24c-fa163e074e61_660.jpg Александр Песков Фото: peskovshow/instagram.com

Актёр Александр Песков съехал из элитного жилья в центре Москвы в бюджетную квартиру в области. Знакомые пародиста рассказали, что двухуровневые апартаменты в сердце столицы больше ему не принадлежат.

Квартира в высотке была шикарно меблирована, и общая её стоимость оценивалась примерно в 60 млн рублей. Теперь Песков живёт в скромной двухкомнатной квартире чуть дороже четырёх миллионов. Соседи часто видят его прогуливающимся между домами со своей собачкой по кличке Уильям Шекспир, сообщили в программе «Ты не поверишь!» на НТВ.

Я сижу все дни на балконе. Смотрю телевизор. Тут очень спокойно и тихо. У меня ещё дом есть в закрытом элитном посёлке. Квартиру в центре Москвы продал по разным причинам. Мне, если честно, было жаль оттуда уезжать. Тут двери даже не закрываю — очень тихо кругом, — подтвердил Песков.

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