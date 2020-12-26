Пара Александр Энберт — Ольга Кузьмина выиграла «Ледниковый период»

https://static.news.ru/photo/ec0316ea-47c1-11eb-949f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Победителями нынешнего сезона шоу «Ледниковый период» стала пара Александр Энберт — Ольга Кузьмина. Первое место они заняли по сумме баллов за 12 показанных в ходе проекта номеров.

В финале актриса и многократный призёр чемпионатов мира и Европы показали эффектный номер, где выступили в роли стиляг под песню группы «Секрет» «Буги-вуги каждый день». Этот номер оказался, по сути, новой и более сложной версией старого проката участников.

Вторыми на «Ледниковом периоде» стали фигуристка Яна Хохлова и актёр Вячеслав Чепурченко. Третье место досталось телеведущей Регине Тодоренко и олимпийскому чемпиону Роману Костомарову.

Зрители ожидали, что популярная певица Ольга Бузова, выступавшая в паре с фигуристом Дмитрием Соловьёвым, тоже получит какую-либо награду. Так и случилось: паре присудили приз зрительских симпатий.

Напомним, что в субботу, 26 декабря, зрители простились с очередным сезоном популярного шоу «Ледниковый период», в эфир вышел последний выпуск программы. Многие участники, как и сам главный продюсер шоу Илья Авербух, произнесли трогательные речи.

Подарком для публики стало выступление Алины Загитовой, которая в этом году была ведущей проекта с Алексеем Ягудиным. После объявления победителей и присуждения наград на лёд внезапно вышли Илья Авербух и Елена Исинбаева, их номер с юмором «судили» сами участники проекта, не оставшись в долгу перед Исинбаевой, которая была строгим судьёй в жюри.

Как сообщал NEWS.ru ранее, Илья Авербух раскрыл смысл номера Загитовой в финале «Ледникового периода».