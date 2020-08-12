«Папу высматривает»: Собчак возмутила пользователей фото с сыном

Влюблённые — это не те, что смотрят друг на друга, а те, что смотрят в разные стороны, чтобы ничего не пропустить, — подписала снимок телеведущая.
Однако подписчики Собчак с иронией отнеслись к фотографии. Они припомнили экс-кандидату в президенты России неудавшийся брак с Виторганом, а сам снимок назвали «нелепым».
Папу высматривает, а с мамой, похоже, не знаком, — написали в комментариях пользователи.
Но нашлись и те, которые похвалили фото и назвали Платона красивым мальчиком, а Ксению Собчак похвалили за «интересный блог».
Ранее NEWS.ru сообщал, что режиссёр Константин Богомолов не перестаёт демонстрировать нежные чувства к своей супруге — журналистке и активному блогеру Ксении Собчак. Очередное фото звёздной пары вызвало множество восторгов среди поклонников.