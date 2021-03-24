«Папина дочка» Карпович рассказала о пополнении в семье

https://static.news.ru/photo/e9906800-8cfd-11eb-afbb-96000091f725_660.jpg Фото: instagram.com/m1r0slava_karpovich/

Новая подружка Павла Прилучного — «папина дочка» Мирослава Карпович — похвасталась пополнением в семье. Актриса взяла домой котёнка, которого назвала Чипуля.

Карпович очень довольна таким пополнением в семье и называет питомца «маленьким счастьем». Судя по большим ушам зверя, это котёнок абиссинской породы. Малыша актриса показала на своей странице в Instagram, добавив, что это большая ответственность.

instagram.com/m1r0slava_karpovich/

У звезды популярного сериала уже есть домашние питомцы. Это несколько стаффордширских терьеров. Пока неизвестно, как они подружатся с котёнком.

Мирослава Карпович недавно опубликовала фото в белом платье и с кольцом на пальце, украшение похоже на обручальное. Актриса крутит роман со звездой «Мажора» и «Закрытой школы» Павлом Прилучным. Недавно пара вышла в свет, как бы подтверждая серьёзность своих отношений. Однако вели себя актёры довольно сдержанно.

Ранее NEWS.ru сообщал, что актриса Агата Муцениеце в своём Instagram отреагировала на страстное фото с её бывшим мужем Павлом Прилучным, которое опубликовала Мирослава Карпович.