https://static.news.ru/photo/c16da416-4288-11ea-a80f-fa163e074e61_660.jpg Александр Толмацкий Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Отец рэпера Децла, Александр Толмацкий, требует проведения теста на установление отцовства своего внука Тони.

По его мнению, очень странно, что невестка не записала сына отцом ребёнка. Это исследование должно доказать, является ли Тони сыном Децла, пишет StarHit.

Также стало известно, что жена музыканта увезла мальчика в неизвестном направлении. В свою очередь девушка заявила, что её выселили из квартиры, заставив обманом написать дарственную на мать рэпера.

Ранее NEWS.ru писал, что мать музыканта намерена передать внуку московскую квартиру его отца. Даже если результаты экспертизы покажут, что мальчик — не родной сын, родители Децла не собираются от него отказываться.

Кирилл Толмацкий умер 2 февраля 2019 года в возрасте 35 лет после выступления в Ижевске от острой сердечной недостаточности.