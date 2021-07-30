Отец Децла рассказал о плохих отношениях с внуком

Музыкальный продюсер Александр Толмацкий, являющийся отцом умершего рэпера Децла, пожаловался на плохие отношения с внуком Тони Киселёвым, сообщает РЕН ТВ.

Он считает, что на плохое поведение подростка запрограммировала мать. Толмацкий назвал её негодяйкой и подчеркнул, что сыну Децла важнее деньги, чем память об отце и семья.

Он не был ни разу на кладбище, и впереди всё деньги. Боюсь, что уже ничего не поменяется, — заявил Толмацкий-старший.

По его мнению, Тони не уважает память отца. На это указывает не только его скандальное поведение, но и то, что он до сих пор не взял фамилию музыканта.

О чём говорит то, что до последнего момента Тони ни разу не сказал, что любит отца, что хочет стать артистом, чтобы отдать должное отцу как минимум, — возмутился музыкальный продюсер.

Некоторое время назад 16-летний Антоний Толмацкий в интервью рассказал об отношениях со своей семьёй. Он заявил, что бабушка и дедушка не отдают ему деньги Децла. Позже мать рэпера Ирина Толмацкая рассказала, что деньги будут переданы после совершеннолетия.

В ноябре 2020 года Ирина сообщила журналистам, что у неё и мужа не складываются отношения с внуком. Они стали общаться с Тони лишь в августе 2020 года. Это произошло, когда встал вопрос с оформлением наследства. До этого времени бабушка не знала, где находится её внук. Ходили слухи, что вместе со своей мамой Юлией Киселёвой он переехал в Таиланд, но оказалось, что Тони жил с ней на съёмной квартире в Москве.

35-летний Кирилл Толмацкий, более известный как Децл, умер 3 февраля 2019 года в Ижевске после концерта. Cудебно-медицинская экспертиза установила, что музыкант скончался в результате острой сердечно-недостаточности. Это произошло из-за осложнений заболевания сердечно-сосудистой системы.