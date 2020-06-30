Основатель Comedy Club рассказал о страданиях Харламова из-за Асмус

https://static.news.ru/photo/4bc28690-baf2-11ea-9bca-fa163e074e61_660.jpg Артур Джанибекян Фото: facebook.com/comedyclub

Шоумен и актёр Гарик Харламов очень тяжело переживал нападки в интернете из-за откровенной сцены с участием его жены Кристины Асмус в фильме «Текст». Об этом рассказал основатель Comedy Club Production Артур Джанибекян.

По его словам, несмотря на то, что артисту было действительно очень больно, он «держался супермолодцом».

Как отметил Джанибекян, атаки так называемых хейтеров — обратная сторона популярности, в том числе в социальных сетях. Так или иначе, Харламов несёт ответственность за семь миллионов подписчиков в Instagram, считает продюсер.

Никто из них, когда подписывался, с тобой не подписывал договор о том, что он умный, целесообразно мыслящий, нормальный человек. Среди них очень большое количество условно ненормальных, ненормальных в моём понимании. Но в их понимании — это абсолютно нормально, — сказал Джанибекян в ток-шоу «Просто о сложном» в «Яндекс.Эфире».

Он признал, что с этим ничего не поделаешь, так как «это жизнь».

Премьера фильма «Текст» состоялась в октябре 2019 года. Она сопровождалась скандалом вокруг Асмус из-за съёмок в предельно откровенных постельных сценах. Некоторые зрители решили, что актриса по-настоящему изменила мужу. Харламов тогда отвечал, что его супруга является актрисой, а сцена необходима для сюжета.

Нападки на актёрскую чету происходили на фоне слухов о расставании пары. На кинофестивале «Евразийский мост» в сентябре Асмус заметили без обручального кольца. Однако тогда она утверждала, что они оба кольца не носят.

В конце июня 2020 года стало известно, что актеры действительно разводятся. Харламов это традиционно отрицал, заявив, что решение подать заявление о расторжении брака — игра на публику ради интернет-шоу Comment Out. Однако Асмус подтвердила, что их брак действительно распался. По её словам, именно она стала инициатором разрыва.