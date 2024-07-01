Орбакайте наняла телохранителя во время гастролей по Израилю

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кристина Орбакайте

Певица Кристина Орбакайте наняла телохранителя во время гастролей по Израилю. В блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена) она опубликовала видео, на котором выступает в городе Беэр-Шева. На кадрах видно, как во время концерта исполнительница спускается в зал к зрителям и идет между рядов. В это время за ней следует крепкого телосложения охранник с бейджем, пытающийся скрываться от света софитов.

После отъезда из России Орбакайте провела в Израиле четыре концерта. Средняя цена билета составила 300 шекелей (около 7 тысяч рублей).

Ранее поклонники Орбакайте обвинили ее в неискренности и лицемерии после публикации видео, в котором артистка говорит о том, как хорошо живет после отъезда из России, и уверяет, что негатив к ней «не прилипает». Исполнительница отметила, что, вопреки слухам, ее концерты за рубежом проходят успешно. Некоторые комментаторы вспомнили слова матери Орбакайте Аллы Пугачевой о «холопах и рабах» и предложили ей петь в американских ресторанах для «свободных и правильных» зрителей.

До этого Орбакайте записала видео, где заявила, что у нее «все зашибись». Исполнительница отметила, что у нее много творческих планов, а все новости о ее «провалах» не соответствуют действительности. Таким образом Орбакайте отреагировала на слухи о неудачном концерте в Монако.