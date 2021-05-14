«Они это знали всегда»: Васильев усомнился в происхождении принца Гарри

https://static.news.ru/photo/c6d4817a-b6e2-11eb-9cd5-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Историк моды Александр Васильев заявил, что родословная принца Гарри вызывает сомнения, пишет StarHit.

По его мнению, оторванность Гарри от семьи связана именно с этим, а не с его решением жениться на Меган Маркл.

Его происхождение тоже под вопросом. Не могу это со всей ответственностью сказать, потому что меня обвинят во всех грехах, но вполне возможно, что он не сын своего высокопоставленного отца, — сказал Васильев, отметив, что королевская семья всегда знала об этом.

Он уверен, что королева Елизавета II никогда не проведёт ДНК-экспертизу, так как это станет ещё одним скандалом.

Историк моды также сообщил, что скептически относится к Меган Маркл из-за того, как она поставила себя при дворе. Он считает, что бывшая актриса поступила «совсем не умно», так как знала, за кого выходит замуж, о дресс-коде и социальных обязанностях члена королевской семьи.

Её приняли, и она должна была подстраиваться. Но ведь она актриса не самых первых ролей. Меган выпал лотерейный билетик, чтобы сыграть более значимую роль в жизни. Она не хотела играть, ей казалось, что это всё равно что сидеть на штрафной скамье вне тайма, — отметил он.

Васильев предположил, что быстро начавшиеся отношения принца и актрисы скоро закончатся.

Ранее дворцовые помощники королевы Великобритании Елизаветы II призвали герцога и герцогиню Сассекских отказаться от своих титулов после последнего «позорного нападения» принца Гарри на королевскую семью.