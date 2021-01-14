«Она коллекционирует мужчин»: Соседов обвинил Лолиту во лжи

https://static.news.ru/photo/47b5ce00-574a-11eb-a34a-fa163e074e61_660.jpg Лолита Милявская Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Журналист и музыкальный критик Сергей Соседов резко отозвался о недавнем заявлении певицы Лолиты Милявской об очередном замужестве.

По словам мужчины, исполнительница явно лжёт, говоря о желании найти единственного мужчину, иначе бы она уже давно состояла в гармоничных отношениях с избранником.

Лолита коллекционирует мужей. У неё новый временный роман на два-три года, может, на пять лет. Это не последний муж Лолиты и даже не предпоследний. Их ещё будет очень много. Она такой человек, ей нужны разные краски, разные блюда, разные соусы и разные мужчины, — рассказал критик «Собеседнику».

Соседов добавил, что в этом нет ничего предосудительного и странного — «всё старо, как мир».

Издание уточняет, что 57-летняя Лолита Милявская и 52-летний Сергей Соседов так и не стали приятелями даже после совместной работы на шоу «Суперстар! Возвращение». Более того, певица устроила на проекте импровизированную травлю мужчины, который однажды имел неосторожность прокомментировать её брак с пятым мужем Дмитрием Ивановым.

Ранее российская певица Лолита Милявская призналась, что вышла недавно замуж. Заявление она сделала в эфире шоу «Новогодняя Маска» на российском ТВ. Брак стал шестым по счёту для исполнительницы. Имя жениха звезда раскрыть отказалась.

Во время шоу артистку в маске не узнали члены жюри, так как она похудела на 17 кг. Поп-король Филипп Киркоров связал метаморфозы с влюблённостью коллеги по музыкальному цеху. Женщина подтвердила догадку, писал NEWS.ru.