«Очень жаль»: автор песен Гагариной заявил о разрыве сотрудничества с ней Автор песен Полины Гагариной Дудин заявил о разочаровании в певице

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Полина Гагарина

Автор хитов Полины Гагариной Геннадий Дудин заявил о разрыве сотрудничества с певицей. Он сообщил о своем разочаровании в артистке, пишет StarHit.

Мне очень жаль, что эта некогда светлая девочка превратилась в то, во что она превратилась. Это последние мои песни для нее... Слава Богу! — приводит издание слова Дудина, опубликованные в соцсетях.

Сама певица никак не прокомментировала эти слова. А пользователи Сети встали на сторону поэта-песенника. В частности, комментаторы упрекнули артистку в больших амбициях.

«Большие амбиции Полины мешают ей здраво оценивать ситуации и смотреть на вещи. Бывает!», «Согласна с Геной. Давно заметила, как Полина стала вести себя на передачах. Голос, конечно, у нее супер, но слава меняет людей», «Никогда она не нравилась. Видно, что далеко не одуванчик», написали подписчики.

Ранее сообщалось, что Полина Гагарина попала в список самых востребованных артистов на предстоящих новогодних корпоративах. Эксперты считают, что россияне любят приглашать на свои корпоративы одних и тех же певцов, чьи песни они хорошо знают и под которые можно потанцевать.