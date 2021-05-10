«Очень смелые люди»: Джиган поплавал с огромной акулой

Рэпер Джиган, который сейчас отдыхает вместе с семьёй на Мальдивах, показал подписчикам в Instagram, как плавает с огромной акулой.
Отпуск Джиган и его супруга Оксана Самойлова решили провести в плавучем «отеле» — на яхте, дрейфующей посреди океана. В качестве одного из развлечений они выбрали снорклинг, во время которого им и повстречалась китовая акула.
Наконец-то попалась! Плавали с такой акулой? — написал рэпер, которого подписчики окрестили очень смелым человеком.
Многие поклонники признались, что вряд ли смогли повторить заплыв музыканта.
Очуметь! Я бы не стала с такой плавать... Страшно... Я поражаюсь вашей неугасаемой смелости, — призналась одна из подписчиц.
Ранее Оксана Самойлова сняла для отдыха на Мальдивах дорогостоящую яхту. Видео роскошного судна, снятое с воздуха, она опубликовала в историях своего аккаунта в Instagram. В среднем неделя аренды такой яхты обходится в €60 тысяч, а с дополнительными услугами — до €90 тысяч.