«Очень смелые люди»: Джиган поплавал с огромной акулой

Фото: instagram.com/iamgeegun

Телеведущая Лера Кудрявцева показала в своём Instagram фото из отпуска в Дубае, где она отдыхает вместе с супругом Игорем Макаровым. Для очередного вечера она выбрала нарядное платье, которое подверглось критике со стороны поклонников.

На снимке Кудрявцева позирует в чёрном платье в пол с рукавами-фонариками. По мнению некоторых подписчиков, наряд оказался неудачным, так как сильно полнит и старит звезду. Они отметили, что чаще всего...