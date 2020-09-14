Обокравшая Королёву «подруга» Тарзана оказалась неизвестной актрисой

https://static.news.ru/photo/6c24c866-f6bc-11ea-9eeb-fa163e074e61_660.jpg Фото: anastasiya.shulzhenko/instagram.com

Девушка, которую в Сети называют любовницей Сергея Глушко, больше известного как Тарзан, оказалась родом из Краснодарского края. 28-летняя Анастасия Ш. окончила местный университет культуры и искусств и уехала покорять столицу.

Как пишет KP.RU, саму себя «подруга» Тарзана называет «актрисой с большим диапазоном». В одной из презентаций она уверенным голосом сообщает, что «может играть драму, комедию, трагедию».

Анастасия в целом не боится выкладывать откровенные фото и часто принимает участие в скандальных фотосессиях. По данным издания, параметры девушки почти как у модели: рост 168 см, вес 50 кг; фигура 90-66-92.

Относительно профессии я очень выносливая, уравновешенная, терпеливая и трудолюбивая. Имею навыки игры на фортепиано и скрипке. В свободное время люблю читать. Также выступаю в качестве фотомодели, — рассказывает она о себе.

С Тарзаном улыбчивая девушка познакомилась в 2019 году. Она посетила его шоу. В какой-то момент он вытащил её на сцену, и она не могла скрыть эмоций. Она подробно описала свои ощущения в Instagram, назвав Глушко секс-символом своей юности.

Ранее исполнительница хита «Маленькая страна» рассказала, что уехала в отпуск и оставила мужа одного, а когда вернулась, не досчиталась драгоценностей на 5 млн рублей. Позже, как сообщили СМИ, Тарзан сам признался, что приводил в отсутствие жены двух девиц, которые и обокрали знаменитость. Журналисты предположили, что танцор, вероятнее всего, изменил жене.

Что из этого правда, а что ложь, Тарзан уточнять не стал, но заявил, что за последнее время опубликовано «огромное количество» ложной информации о нём и его семье. К тому же стриптизёр упрекнул СМИ в нарушении закона, писал NEWS.ru.