Невеста нецензурно обругала Гузееву и ушла со съёмок «Давай поженимся»

https://static.news.ru/photo/975975f0-102e-11eb-83bf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Молодая женщина по имени Дарья позволила себе резкие высказывания в адрес ведущих популярного шоу «Давай поженимся» Ларисы Гузеевой и Розы Сябитовой.

Девушка ранее уже приходила на съёмки программы. Ведущие сочли её надменной и фальшивой, о чём и сообщили гостье, на что она отреагировала эмоционально, пишет KP.RU.

Наконец-то, неужели живой человек сейчас будет передо мной сидеть? То есть у вас всё-таки есть какие-то настоящие эмоции? — спросила участницу шоу Гузеева.

Роза Сябитова, в свою очередь, рекомендовала женихам не выходить к 31-летней Дарье. После этого девушка, обругав ведущих, выбежала из студии.

Как писал NEWS.ru ранее, шоумен Иван Ургант посмеялся над заочной перебранкой своего коллеги по юмористическому цеху Гарика Харламова и телеведущей Ларисы Гузеевой. Те долгое время давали пищу для пересудов своими колкостями в отношении друг друга в социальных сетях.