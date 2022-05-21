«НеМалахов» опубликовал подтверждение внезапной женитьбы Прилучного

Павел Прилучный / Фото Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Telegram-канал «НеМалахов» опубликовал документы, согласно которым актёр Павел Прилучный женился на коллеге по сериалу «Клетка» Зепюр Брутян. Если верить документам, брак был зарегистрирован 12 мая в Управлении ЗАГС по Наро-Фоминскому городскому округу.

Как значится в бумагах, после заключения брака Брутян официально взяла фамилию мужа и стала Прилучной. Этим Telegram-канал только подтвердил слухи о женитьбе звёздной пары, которые в последнее время обсуждаются в сети. К тому же, сам актёр подогрел их, опубликовав фото с отдыха, который он проводит в компании коллеги.

При этом Прилучный подписал, что чувствует себя по-настоящему счастливым рядом с новой возлюбленной. Сами актёры никак не комментируют свои отношения.

Не все поклонники верят в том, что пара заключила брак. Многие считают, что это какой-то пиар, а Прилучный по-прежнему живёт с «папиной дочкой» Мирославой Карпович.

Ранее бывшая жена Павла Прилучного Агата Муцениеце с яростью и гневом обрушилась на поклонников за вопросы о воссоединении с экс-супругом. Она вышла из себя и заявила, что «некультурно» со стороны почитателей указывать, как ей жить.