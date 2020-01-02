https://static.news.ru/photo/65895e08-2440-11ea-8f55-fa163e074e61_660.jpg Сергей Шнуров Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Сергей Шнуров пошутил над своим подопечным в проекте Первого канала «Голос» Антоном Токаревым, который в финале занял второе место, уступив Аскеру Бербекову из Кабардино-Балкарии. Шоумен признался, он «накрутил бы баллы» участнику своей команды, но ему «не дали».

Наставник Токарева опубликовал в Instagram отрывок из его выступления, традиционно сопроводив пост стихотворением.

Я бы накрутил бы баллы.

Но не дали, не спасу.

Ученик мой, славный малый,

Жаль, что он не сын Алсу.

Ранее NEWS.ru писал, что Меладзе назвал Шнурова лучшим наставником «Голоса».