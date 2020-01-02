Сергей Шнуров пошутил над своим подопечным в проекте Первого канала «Голос» Антоном Токаревым, который в финале занял второе место, уступив Аскеру Бербекову из Кабардино-Балкарии. Шоумен признался, он «накрутил бы баллы» участнику своей команды, но ему «не дали».
Наставник Токарева опубликовал в Instagram отрывок из его выступления, традиционно сопроводив пост стихотворением.
Я бы накрутил бы баллы.
Но не дали, не спасу.
Ученик мой, славный малый,
Жаль, что он не сын Алсу.
Ранее NEWS.ru писал, что Меладзе назвал Шнурова лучшим наставником «Голоса».
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