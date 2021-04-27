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«Не делаю разницу между полами»: Ева Польна рассказала о своей ориентации

15:53, 27 апреля 2021
Ева Польна Ева Польна Фото: polnaeva_official/instagram.com

Певица Ева Польна в эфире YouTube-шоу «Эмпатия манучи» ответила на вопрос Вячеслава Манучарова о своей ориентации.

Ведущий напомнил артистке цитату из её прошлого интервью, где она рассказала, что не делает половых различий для человека, который ей близок, — это может быть и мужчина, и женщина.

О сексуальных приоритетах мы принципиально не разговариваем. Когда-то я написала песню «Беги от меня», в которой обращаюсь к девушке. Сейчас этот момент педализируется. Я вообще не делаю разницу между полами. Да просто жизнь имелась в виду в той песне, — объяснила Польна.

Она подчеркнула, что не любит понятие «сексизм», когда люди делят на мужское и женское. По её мнению, все живут «категорически в мужском мире». К этому вопросу она относится остро и принципиально. При этом певица не поддерживает феминизм, так как её не интересуют вопросы пола в плане сексуальности.

Мне это неинтересно. Я не хочу знать, кто, как и с кем живёт. Это дело интимное, — отметила артистка.

Польна также сообщила, что каждая женщина сталкивается с сексизмом.

В этой сфере не можешь сделать, в другой. Здесь ты второй сорт. Здесь ты секс-объект. Вокруг меня мужской мир и категорический, — заявила она.

Певица заметила, что женщины плохо отстаивают свои права, но они никому ничего не должны. При этом везде говорят, что женщина «должна быть губастой».

Ранее Ева Польна честно рассказала пользователям о своём росте и размере одежды. По словам артистки, таким образом она решила ответить всем, кто активно следит за её физическим состоянием и изменениями фигуры.

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