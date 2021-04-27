«Не делаю разницу между полами»: Ева Польна рассказала о своей ориентации

https://static.news.ru/photo/cb50eed8-a75a-11eb-9834-96000091f725_660.jpg Ева Польна Фото: polnaeva_official/instagram.com

Певица Ева Польна в эфире YouTube-шоу «Эмпатия манучи» ответила на вопрос Вячеслава Манучарова о своей ориентации.

Ведущий напомнил артистке цитату из её прошлого интервью, где она рассказала, что не делает половых различий для человека, который ей близок, — это может быть и мужчина, и женщина.

О сексуальных приоритетах мы принципиально не разговариваем. Когда-то я написала песню «Беги от меня», в которой обращаюсь к девушке. Сейчас этот момент педализируется. Я вообще не делаю разницу между полами. Да просто жизнь имелась в виду в той песне, — объяснила Польна.

Она подчеркнула, что не любит понятие «сексизм», когда люди делят на мужское и женское. По её мнению, все живут «категорически в мужском мире». К этому вопросу она относится остро и принципиально. При этом певица не поддерживает феминизм, так как её не интересуют вопросы пола в плане сексуальности.

Мне это неинтересно. Я не хочу знать, кто, как и с кем живёт. Это дело интимное, — отметила артистка.

Польна также сообщила, что каждая женщина сталкивается с сексизмом.

В этой сфере не можешь сделать, в другой. Здесь ты второй сорт. Здесь ты секс-объект. Вокруг меня мужской мир и категорический, — заявила она.

Певица заметила , что женщины плохо отстаивают свои права, но они никому ничего не должны. При этом везде говорят, что женщина «должна быть губастой».

Ранее Ева Польна честно рассказала пользователям о своём росте и размере одежды. По словам артистки, таким образом она решила ответить всем, кто активно следит за её физическим состоянием и изменениями фигуры.