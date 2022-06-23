Называл себя «чёрным братом» и сильно ревновал жену: каким был Пьер Нарцисс Друзья рассказали о певце Пьере Нарциссе, неожиданно умершем на 46-м году жизни

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Новость о смерти популярного певца Пьера Нарцисса стала неожиданной для всех. Зрители знают яркого исполнителя по участию в телепроекте «Фабрика звёзд» и его главному хиту — песне «Шоколадный заяц». Каким был артист и как он жил в последние годы, NEWS.ru рассказали его друзья.

«Пьер очень любил Россию и мечтал стать лётчиком»

Пьер Нарцисс вовсе не собирался быть певцом. На кастинг в прославившее его телешоу «Фабрика звёзд — 2» он пришёл по приглашению друзей. Перспективный исполнитель с экзотической для России внешностью сразу приглянулся продюсеру проекта Максиму Фадееву. Он взял темнокожего артиста под крыло и отдал ему ту самую песню «Шоколадный заяц», определившую всю судьбу Нарцисса. Который до этого чем только не занимался: играл в футбол, учился на журфаке, работал на радио, участвовал в КВН. И даже, как признался NEWS.ru друг певца гитарист Виктор Зинчук, хотел стать лётчиком, с этой мечтой он и приехал в Россию.

Фадеев продюсировал Пьера Нарцисса вплоть до недавнего времени, пока не закрыл свой центр Malfa. Уже после смерти подопечного продюсер назвал его самым чудесным и тёплым человеком из всех, что ему доводилось встречать.

Пьер был невероятно добрым. «Чёрный брат, белый брат» — так он нас называл. У него была грандиозная пластика, он великолепно двигался. Мы играли в футбольных благотворительных матчах — на поле он был техничный, мощный, умел забивать голы. Пьер очень любил Россию, написал песню про нашу страну, — вспоминает Виктор Зинчук.

Он добавил, что публика обожала Нарцисса, как и его друзья. По словам музыканта Михаила Гребенщикова, который познакомился с Пьером на «Фабрике звёзд — 2», тот стал ему родным человеком.

Пьер не раз поднимал за столом тост за меня. Он говорил, что я его лучший друг, что я «чёрный» в душе, как и он. А для меня он навсегда останется светлым, позитивным человеком — редким темнокожим, который отлично понимал русский юмор, — отметил NEWS.ru Михаил Гребенщиков.

«У него было то густо, то пусто»

Гребенщиков рассказал, что в последние годы всячески помогал Пьеру Нарциссу в карьере — записывал его треки на своей студии, приглашал выступить на концертах и корпоративах, которые организовывал. По словам музыканта, Нарцисс переживал из-за вынужденного расставания с Максимом Фадеевым.

Он так и нашёл новый хит. У артистов после «Фабрики звёзд» судьбы сложились по-разному. Пьер, несмотря на всё, находился в плюсе из-за своей национальности и внешности. Наверное, он был востребован не так сильно, как ему хотелось: было то густо, то пусто. Конечно, он хотел петь хиты такой же вспышки, которая была в «Фабрике звёзд». Но и сказать, что Пьер был не востребован, я тоже не могу, — подчеркнул Михаил Гребенщиков.

Он добавил, что «все деньги Пьер вкладывал в дочь». Получив гонорар за выступление, «сразу бежал к банкомату класть деньги на счёт дочки».

Друзья певца в один голос утверждают, что высшей ценностью в жизни артиста была семья, которой он очень гордился и дорожил.

«Скандалил с женой на всю лицу, а потом сидел с ней в обнимочку, как ни в чём не бывало»

Несколько лет назад в жизни Пьера Нарцисса произошёл громкий скандал: девушка обвинила его в изнасиловании, тему мгновенно подхватили телевизионные ток-шоу. По мнению Михаила Гребенщикова, Пьер «точно не хотел пиариться на таком».

Может быть, девушка хотела попиариться, но он точно нет. Такой истории не пожелаешь и врагу. Переживал, звонил мне ночью. Я его поддерживал, но там была двоякая ситуация, что называется, «сам дурак», — считает Гребенщиков.

Он признал, что с женой Валерией Калачёвой у Нарцисса были «разные этапы отношений, но он очень любил её».

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Валерия Калачева и Пьер Нарцисс

Блогер Илья Саглиани рассказал NEWS.ru, что живёт в соседнем доме с супругой певца в подмосковном Лыткарино и не раз становился свидетелем семейных конфликтов.

Пьер часто приезжал к жене, разъезжал по Лыткарино на Porsche Cayenne золотого цвета, и все знали, что это «шоколадный заяц». Он часто скандалил с ней на всю улицу, сильно ревновал её. Лера очень красивая, с яркой внешностью. Забавно, что после очередной ссоры я всякий раз видел их в кафе: они снова сидели в обнимочку, как ни в чём не бывало, — поделился Илья Саглиани.

По свидетельствам друзей, несмотря на астму, Пьер не выглядел нездоровым человеком. Он занимался спортом, никогда не курил и следил за собой: любитель мяса, он сгонял вес на домашнем велотренажёре. Смерть исполнителя стала для них шоком. Как рассказал Максим Фадеев, прощание с Пьером Нарциссом пройдёт в России, но похоронят его на родине — в Камеруне, в семейном склепе.