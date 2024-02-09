Названы самые успешные участники всех сезонов «Фабрики звезд» Музкритик Бабичев: лучшими «фабрикантами» являются Гагарина, Колдун и Савичева

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Полина Гагарина

Одними из самых успешных участников всех сезонов шоу «Фабрика звезд» являются Юлия Савичева, Наталья Подольская, Дмитрий Колдун и Полина Гагарина, таким мнением с NEWS.ru поделился музыкальный критик Евгений Бабичев. Он объяснил, что именно перечисленные исполнители получили право, в том числе благодаря проекту, представить Россию или Белоруссию (Колдун) на Евровидении.

Для меня как фаната Евровидения успехом является участие на Евровидении, вне зависимости от результата. Это Савичева, Подольская, Колдун, Гагарина. Последние двое выступили очень успешно, у Колдуна — шестое место от Белоруссии, у Гагариной — второе от РФ, она героически выступила, когда освистали бы любого участника от РФ, могла бы стать первой, если бы не швед, — отметил Бабичев.

По его мнению, рэпер Тимур Юнусов (Тимати) тоже сделал себе имя благодаря «Фабрике». Он добавил, что музыканту не хватало именно раскрутки в массмедиа как исполнителя, так как с финансовой точки зрения у него «всегда все было неплохо». Бабичев считает, что после «Фабрики» Тимати начал записывать треки вместе с мировыми звездами.

После проекта дела пошли в гору, были проекты с мировыми звездами. Сейчас он серьезный бизнесмен. Но в бизнесе он бы добился успеха и без «Фабрики», но кем бы он был без «Фабрики»? Была бы аудитория среди золотой молодежи, а не среди всего СНГ. Дубцова зарекомендовала себя хорошим автором песен. У каждого были свои цели. С каждого сезона — три, четыре, пять имен. Рита Дакота, кто ставил на нее? Талантливый композитор, собирает полные залы, фанаты, на концертах Дакоты народ отрывается, — подытожил Бабичев.

Накануне солист и лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков в своем Telegram-канале сообщил, что стал первым наставником «Новой Фабрики звезд», чье имя раскрыл ТНТ перед перезапуском музыкального проекта. Исполнитель добавил, что гендиректор телеканала Тина Канделаки долго уговаривала его согласиться на участие в шоу.