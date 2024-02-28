Названы певицы, способные исполнить гимн России на матче вместо Гагариной Критик Соседов: Лариса Долина может исполнить гимн России вместо Гагариной

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Лариса Долина

Певица Лариса Долина могла бы прекрасно исполнить российский гимн на футбольном матче вместо Полины Гагариной, рассказал NEWS.ru музыкальный критик, ведущий Сергей Соседов. По ее мнению, также артистку могли бы заменить Анастасия Спиридонова или Анастасия Макеева.

Мне кажется, Лариса Долина могла бы прекрасно исполнить российский гимн. Также заместо Гагариной могла бы выступить Анастасия Спиридонова или Анастасия Макеева. Можно из мюзиклов позвать певцов, которые действительно умеют петь. Например, Елена Чарквиани, Анастасия Стоцкая, — рассказал Соседов.

Ранее стало известно, что Полина Гагарина отказалась выступать перед матчем сборных России и Сербии 21 марта на стадионе «Динамо». На этот день у нее запланировано выступление в ресторане, пояснил концертный директор певицы.

По данным Telegram-канала Mash, изначально команда артистки согласилась на предложение выступить на открытии спортивной встречи. Там Гагарина должна была исполнить гимн России. Но заказчики корпоратива отказались пойти навстречу, чтобы сдвинуть выступление по времени, дабы артистка успела выступить в этот вечер в двух местах. В противном случае они пригрозили неустойками по договору.

До этого Сергей Соседов назвал замену эстрадному певцу Филиппу Киркорову в вырезанных эфирах музыкальных телепрограмм. Музыкальный критик предположил, что исполнителя мог бы заменить его коллега Николай Басков.