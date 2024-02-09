Назван ключевой участник «голой» вечеринки, о котором придется забыть Продюсер Рудченко: Ивлеева одна несет ответственность за «голую» вечеринку

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анастасия Ивлеева

Российской общественности придется на время забыть о блогере Анастасии Ивлеевой, организовавшей «голую» вечеринку в московском клубе Mutabor, заявил NEWS.ru продюсер Павел Рудченко. Он отметил, что Ивлеева единственная из всех знала, что будет происходить на мероприятии, поэтому вся ответственность лежит на ней.

Ивлеева... Об Ивлеевой на время придется забыть, так как она — организатор «голой» вечеринки, этого содома. Она знала, что там происходит, понимала, что там будет, понимала, что ответственность на ней. А вот то, что данная вечеринка стала публичной... Все узнали об этих нюансах, значит, это было кому-то выгодно, — сказал он.

Рудченко ранее не исключил, что после певца Филиппа Киркорова «простят» и других гостей «голой» вечеринки — музыкантов Диму Билана и Анну Асти. По его словам, оба артиста оделись «более достойно» и по их эмоциям было видно, что они не особо поддерживают эту вечеринку.

До этого стало известно, что Киркоров вернется на российские телеэкраны после скандала, вызванного его участием в «голой» вечеринке. Как сообщается, поп-король вернется на место председателя жюри в новом сезоне шоу «Маска» на канале НТВ.