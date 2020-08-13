Наташу Королёву окрестили «старой школьницей» за нелепый образ

Пользователи раскритиковали новый образ Наташи Королёвой, назвав его «нелепым», а саму певицу сравнили со «старой школьницей». Поводом стало фото артистки в Instagram, где она запечатлена в молодёжном наряде и пёстрых украшениях.
Королёва одета в чёрную блузу с воланами и укороченные разрезанные джинсы. Довершают образ пёстрое колье, повязка на голове и броские очки. Пост посвящён сбору средств на лечение маленькой девочки.
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Однако, подписчики и не вчитывались особо в текст, а возмутились внешним видом Королёвой, написав в комментариях, что он не только старит её, но и делает похожей на мать.
«Этот образ вас изуродовал, раньше были прекрасны», «Становится мамой Людой», «Как старая школьница», наперебой посыпались критические замечания в адрес артистки.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Наташа Королёва объяснилась за видео о слишком откровенной любви с сыном Архипом. Некоторое время назад певица опубликовала ролик с нежностями с 18-летним Архипом, за что подверглась травле в Сети.
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