Наташу Королёву окрестили «старой школьницей» за нелепый образ

https://static.news.ru/photo/95d16cec-ddcf-11ea-a126-fa163e074e61_660.jpg Наташа Королёва Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Пользователи раскритиковали новый образ Наташи Королёвой, назвав его «нелепым», а саму певицу сравнили со «старой школьницей». Поводом стало фото артистки в Instagram, где она запечатлена в молодёжном наряде и пёстрых украшениях.

Королёва одета в чёрную блузу с воланами и укороченные разрезанные джинсы. Довершают образ пёстрое колье, повязка на голове и броские очки. Пост посвящён сбору средств на лечение маленькой девочки.

Однако, подписчики и не вчитывались особо в текст, а возмутились внешним видом Королёвой, написав в комментариях, что он не только старит её, но и делает похожей на мать.

«Этот образ вас изуродовал, раньше были прекрасны», «Становится мамой Людой», «Как старая школьница», наперебой посыпались критические замечания в адрес артистки.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Наташа Королёва объяснилась за видео о слишком откровенной любви с сыном Архипом. Некоторое время назад певица опубликовала ролик с нежностями с 18-летним Архипом, за что подверглась травле в Сети.