Наташа Королёва высказалась о странных взаимоотношениях с сыном

https://static.news.ru/photo/025a136a-dcf3-11ea-9ebf-fa163e074e61_660.jpg Наташа Королёва Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Наташа Королёва объяснилась за видео о слишком откровенной любви с сыном Архипом. Некоторое время назад певица опубликовала ролик с нежностями с 18-летним Архипом, за что подверглась травле в Сети.

Видео материнских ласк некоторые пользователи посчитали слишком откровенными. На это Королёва ответила в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» в эфире «Русского радио».

Певица заявила, что у неё именно так сложились взаимоотношения с сыном — в домашних играх она не видит ничего предосудительного. А возмущение высказали те люди, у которых такого нет.

Архип просто подрос. Он, к примеру, меня любит кусать. У него эта привычка осталась с детства. Я говорю ему: «Архип, ты же уже взрослый лось». Но он так выражает свою любовь, — пояснила певица.

Наташа Королёва добавила, что сейчас у Архипа наступил период «кастинга девушек», но с матерью сын на этот счёт не советуется. Архип в последнее время увлёкся музыкой, он занимается с педагогом по вокалу. Мать собралась его полностью поддерживать.

Ранее NEWS.ru сообщал, что изменения во внешности российской певицы Наташи Королёвой удивили пользователей Сети.