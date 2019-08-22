https://static.news.ru/photo/cf3034f0-c4d0-11e9-bb4c-fa163e074e61_660.jpg Наргиз Закирова Фото: Наргиз Закирова/vk.com

Певица Наргиз Закирова, которая сейчас переживает болезненный разрыв c лейблом Malfa, заявила, что в октябре выступит с абсолютно новой программой, так как продюсер Максим Фадеев официально запретил ей использовать его песни.

Песни «Ты моя нежность», «Вдвоем» и другие, входящие в альбом «Шум сердца» и написанные Максом Фадеевым, не будут исполняться в этой программе, — подчеркнула исполнительница.

Она добавила, что её поклонники услышат новые композиции, которые были созданы её командой. Кроме того, готовится один сюрприз для фанатов, передаёт « Starhit ».

Ранее Наргиз сообщила, что запланированные на август концерты были сорваны по вине продюсерского центра MALFA. Наргиз обвинила руководство компании в «элементарной травле» и «зияющей подлости». По её словам, действия Фадеева напоминают криминальные методы из 90-х годов, писал News.ru.