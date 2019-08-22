Певица Наргиз Закирова, которая сейчас переживает болезненный разрыв c лейблом Malfa, заявила, что в октябре выступит с абсолютно новой программой, так как продюсер Максим Фадеев официально запретил ей использовать его песни.
Песни «Ты моя нежность», «Вдвоем» и другие, входящие в альбом «Шум сердца» и написанные Максом Фадеевым, не будут исполняться в этой программе, — подчеркнула исполнительница.
Она добавила, что её поклонники услышат новые композиции, которые были созданы её командой. Кроме того, готовится один сюрприз для фанатов, передаёт «
Ранее Наргиз сообщила, что запланированные на август концерты были сорваны по вине продюсерского центра MALFA. Наргиз обвинила руководство компании в «элементарной травле» и «зияющей подлости». По её словам, действия Фадеева напоминают криминальные методы из 90-х годов, писал News.ru.