Наргиз Закирова Наргиз Закирова Фото: Наргиз Закирова/vk.com

Певица Наргиз Закирова, которая сейчас переживает болезненный разрыв c лейблом Malfa, заявила, что в октябре выступит с абсолютно новой программой, так как продюсер Максим Фадеев официально запретил ей использовать его песни.

Песни «Ты моя нежность», «Вдвоем» и другие, входящие в альбом «Шум сердца» и написанные Максом Фадеевым, не будут исполняться в этой программе, — подчеркнула исполнительница.

Она добавила, что её поклонники услышат новые композиции, которые были созданы её командой. Кроме того, готовится один сюрприз для фанатов, передаёт «Starhit».

Ранее Наргиз сообщила, что запланированные на август концерты были сорваны по вине продюсерского центра MALFA. Наргиз обвинила руководство компании в «элементарной травле» и «зияющей подлости». По её словам, действия Фадеева напоминают криминальные методы из 90-х годов, писал News.ru.

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