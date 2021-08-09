«Нам дороговато»: Семенович и Блёданс пожаловались на цены за отпуск

Актрисы Эвелина Блёданс и Анна Семенович пожаловались на цены за летний отпуск. Первая отдыхала в Крыму и в Сочи, а вторая — в Греции. Блёданс и Семенович обсудили цены на отдых с Teleprogramma.pro.

Для полёта в Грецию туристам нужны паспорт, виза и ПЦР-тест, сделанный за двое суток до вылета. Прилетев, сразу нужно сдать ещё один тест, вспоминает Семенович.

Что могу сказать про цены — нам дороговато. Там всё в евро, а у нас €100 — это почти девять тысяч рублей. А по большому счёту это цена ужина в местной таверне на дву-трёх человек с домашним вином. В дорогом ресторане будет ещё дороже, — возмутилась Анна.

Что касается российских курортов, ценник вырос и там, отмечает Блёданс. По её словам, ни с какими коронавирусными ограничениями, которые бы стали камнем преткновения, она не столкнулась.

В отелях требовали ПЦР-тест или QR-код. <...> Но я с пониманием отношусь ко всем этим процедурам, — отметила она.

Рост цен был заметен и там — по сравнению с прошлым годом всё заметно подорожало, рассказала актриса. Чуть дешевле стало, когда открыли границы с Турцией, однако, по её словам, лишь «самую малость».

Сейчас, конечно, другие цены. Не могу сказать, на сколько выросли, но выросли. <...> На мой взгляд, пока рано отправляться за границу, так что выбора нет — будем отдыхать на наших курортах и платить за них, — заключила Блёданс.

Ранее сообщалось, что российская телеведущая Виктория Лопырёва опубликовала фотографию со своего отдыха в Турции на фоне дымящегося леса. Фанаты негативно отреагировали на поступок модели и написали массу гневных комментариев.