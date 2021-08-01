Лопырёва на фоне горящей Турции вызвала гнев и недовольство фанатов

Российская телеведущая Виктория Лопырёва опубликовала в Instagram фотографию со своего отдыха в Турции на фоне дымящегося леса. Фанаты негативно отреагировали на поступок модели и написали массу гневных комментариев.

Я такая горячая, что аж всё вокруг горит, — подписала пост телеведущая.

Изначально фотография, на которой Лопырёва позирует в розовом купальнике, стоя по колено в воде, из-за подписи к посту вызвала ещё больший гнев подписчиков. Однако позже она была изменена на более нейтральную, а большинство негативных комментариев — удалены.

За вами горят Мармарис, Бодрум и еще 20 городов. Умирают люди, животные. Что вы транслируете? Ничего, кроме неуважения, — негодовали фанаты.

Ранее сообщалось об эвакуации посетителей отелей в крупных курортных городах Турции: Мармарисе, Бодруме и Анталье. По официальным данным, жертвами вспыхнувших в стране пожаров стали уже восемь человек.