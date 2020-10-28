16+

Рубрики

Медиа

Архив

Шоу-бизнес

Надежда Бабкина порадовала поклонников прогулкой без косметики

15:01, 28 октября 2020
Надежда Бабкина Надежда Бабкина Фото: ngbabkina/instagram.com

В Сети появились фотографии прогулки 70-летней артистки Надежды Бабкиной. Певица вышла покормить соседских коз без косметики, на что сразу обратили внимание фанаты.

Чудесная пора золотой осени располагает к семейным прогулкам! Особое удовольствие заглянуть на участок к соседям, которые разводят коз, цитируют «Невские новости» подпись Бабкиной под серией фото.

Фанаты же откликнулись комплиментами «настоящему лицу» артистки и даже отметили, что ей так лучше. Они также обратили внимание на жёлтый костюм певицы, назвав её «женщина-осень».

Как писал NEWS.ru, Бабкина запечатлела на фото один из счастливых моментов своей семейной жизни. В кадре молодой муж певицы Евгений Гор угощает супругу собственноручно испечённым тортом.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео