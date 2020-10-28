Надежда Бабкина порадовала поклонников прогулкой без косметики

https://static.news.ru/photo/d692b1e2-1915-11eb-bacc-fa163e074e61_660.jpg Надежда Бабкина Фото: ngbabkina/instagram.com

В Сети появились фотографии прогулки 70-летней артистки Надежды Бабкиной. Певица вышла покормить соседских коз без косметики, на что сразу обратили внимание фанаты.

Чудесная пора золотой осени располагает к семейным прогулкам! Особое удовольствие заглянуть на участок к соседям, которые разводят коз, — цитируют «Невские новости» подпись Бабкиной под серией фото.

Фанаты же откликнулись комплиментами «настоящему лицу» артистки и даже отметили, что ей так лучше. Они также обратили внимание на жёлтый костюм певицы, назвав её «женщина-осень».

Как писал NEWS.ru, Бабкина запечатлела на фото один из счастливых моментов своей семейной жизни. В кадре молодой муж певицы Евгений Гор угощает супругу собственноручно испечённым тортом.