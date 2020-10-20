Бабкина похвалилась тортом, который испёк для неё молодой муж

https://static.news.ru/photo/ce49aaea-1366-11eb-9257-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Надежда Бабкина запечатлела на фото один из счастливых моментов своей семейной жизни. В кадре молодой муж певицы Евгений Гор угощает супругу собственноручно испечённым тортом.

Артистка сидит за столом, она улыбается и любуется выпечкой мужа.

Настоящее счастье вернуться домой после долгого рабочего дня. Здесь тебя ждут. Здесь в воздухе витает запах свежеиспечённого торта, приготовленного руками любимого человека. Здесь за столом собирается вся семья — дети, внуки... Дом — это место, где я набираюсь сил и энергии, это то место, куда я рвусь всей душой, — откровенничает в подписи к фото с семейным застольем Бабкина.

Подписчики оценили кадр и даже по-хорошему позавидовали артистке. «Какое счастье попробовать торт, который испёк любимый человек», — написали поклонники в комментариях.

Бабкина живёт в браке с молодым музыкантом, который моложе её на 30 лет, уже почти 20 лет. Общих детей у них нет.

Ранее NEWS.ru сообщал, что певица Надежда Бабкина провела вечер в компании своих внуков — десятилетнего Георгия и семилетней Веры. Она поделилась с подписчиками семейным снимком и рассказала, почему малыши не называют её бабушкой.